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Илья Ивашко вышел во второй раунд турнира в Торонто
Илья Ивашко накануне обыграл более статусного оппонента и вышел во второй раунд турнира в Торонто. 126-й номер рейтинга АТП оказался сильнее японца Юичи Сугиту 73-го номера в мировом реестре. Встреча продолжалась час и восемь минут и завершилась победой белоруса в двух сетах - 6:2, 6:3. Отметим, призовой фонд статусного турнира - более пяти миллионов долларов. Во втором круге Ивашко сыграет с победителем пары Баутиста-Агут - Харрисон.
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