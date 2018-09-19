ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Илья Ивашко завершил выступление на теннисном турнире в Санкт-Петербурге

В матче 1/16 финала белорус проиграл аргентинцу Гвидо Пелья, 4:6, 6:3, 4:6.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все