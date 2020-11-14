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Илья Шиманович обновил национальный рекорд на 50 м брассом

Илья Шиманович продолжает бить рекорды. На сей раз белорус обновил национальное достижение на дистанции 50 метров брассом на короткой воде. Это случилось в рамках полуфинала Мировой лиги плавания в Будапеште. Теперь лучший результат в этом виде программы 25,55 секунды, что на 0,09 быстрее предыдущего достижения. Шиманович же в своем заплыве финишировал вторым, уступив лишь британцу Адаму Пити.

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