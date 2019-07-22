Илья Шиманович поборется сегодня за выход в финал чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу. В полуфинал белорус отобрался со вторым временем. Кроме того, сегодня Никита Цмыг выступит в квалификации на стометровке на спине, а Алина Жмушко - на ста метрах брассом. Яна Нестерова возьмет старт в хай-дайвинге - это прыжки с 20-метровой вышки. Прямая трансляция чемпионата мира на "Беларусь 5" в 13:50.