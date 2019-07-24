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Илья Шиманович - пятый на чемпионате мира по водным видам спорта на дистанции 50 метров брассом

Золото в этой дисциплине в южнокорейском Кванджу взял британец Адам Пити, серебро у бразильца Фелипе Лимы, бронза у его соотечественника Жуана Гомеса Жуниора. С ним нашего Шимановича разделили 16 сотых секунды. В комбинированной эстафете 4 по 100 метров Илья вместе с Никитой Цмыгом, Анастасией Шкурдай и Оксаной Демидовой установили рекорд Беларуси. С результатом 3 минуты 45,88 сотых секунды у нашей сборной девятый результат и олимпийская лицензия в Токио.

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