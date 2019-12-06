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Илья Шиманович с третьим временем пробился в полуфинал чемпионата Европы
Илья Шиманович с третьим временем, показанным по итогам всех предварительных заплывов, пробился в полуфинал чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 100 метров брассом. С аналогичной задачей, но с седьмым результатом, продолжает борьбу за медали также на стометровке брассом Алина Змужко. Прямая трансляция вечерней сессии, в рамках которой и будут разыграны награды континентального форума, начнется сегодня на "Беларусь 5" в 21:45.
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