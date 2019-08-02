Илья Шиманович выиграл золото на дистанции 100 метров брассом в Токио

Рекорд Шимановича. На этапе Кубка мира по плаванию в столице ближайших летних Олимпийских игр Токио Илья Шиманович выиграл золото на дистанции 100 метров брассом с рекордным результатом этих соревнований. Напомним, что на недавнем чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу белорус стал на стометровке 12-м.



