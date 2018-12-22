Илья Шиманович завоевал золото на Кубке Сальникова, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. Дистанцию в 50 метров брассом белорус покорил за 26 секунд. Сегодня у нашей сборной есть шансы завоевать еще три медали. Шиманович квалифицировался в финал на 100 метров брассом с лучшим результатом. Такая же ситуация у Евгения Цуркина на стометровке баттерфляем. На полтиннике на спине выступит Виктор Стаселович. Финалы начнутся в 16:00.

