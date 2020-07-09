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Илья Шинкевич вернулся в минское "Динамо"

Защитник сборной Беларуси по хоккею Илья Шинкевич возвращается в минское "Динамо", о чем сообщает официальный сайт "зубров". Контракт рассчитан на год и заключен в одностороннем формате. Шинкевич на протяжении шести сезонов выступал в составе белорусского представителя в КХЛ. Кроме того, на его счету игры за "Витязь". Всего в лиге Илья провел 326 матчей, в которых набрал 38 очков. В активе Шинкевича - выступление на 4 чемпионатах мира.

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