Обладатель серебряных медалей серии А определится только в последнем туре. Накануне претенденты на второе место "Интер" и "Аталанта" синхронно побеждают в 37-м туре. "Нерадзурри" 2:0 справились с "Наполи", а дружина Гасперини вырвала викторию у "Пармы" 2:1. У "Интера" 79 баллов, у "Аталанты" - 78. В заключительном туре команды сыграют друг против друга.