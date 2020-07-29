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"Интер" и "Аталанта" синхронно побеждают в 37-м туре

Обладатель серебряных медалей серии А определится только в последнем туре. Накануне претенденты на второе место "Интер" и "Аталанта" синхронно побеждают в 37-м туре. "Нерадзурри" 2:0 справились с "Наполи", а дружина Гасперини вырвала викторию у "Пармы" 2:1. У "Интера" 79 баллов, у "Аталанты" - 78. В заключительном туре команды сыграют друг против друга.

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