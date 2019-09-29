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"Интер" продолжает уверенно обыгрывать соперников по итальянской серии А

Клуб, который с этого сезона тренирует Антонио Конте, в 6-м туре в гостях справился с "Сампдорией", 3:1. Это 6-я победа миланцев подряд. "Интер" лидирует в сезоне, на 2 очка отстает "Ювентус". В субботу чемпион Италии был сильнее СПАЛа, 2:0.

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