Интернет - соблазн или помощник? Как наставить юных спортсменов на путь к цели в цифровую эпоху

Интернет и современные гаджеты оказывают серьезное влияние на новое поколение спортсменов, и задача взрослых - направить детей в правильное русло. Об этом заявил председатель Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон в "Актуальном интервью".

По его словам, талант у детей есть всегда, но важно правильно его развивать. "Дети всегда талантливы. И задача для взрослых - показать им правильный путь и сформировать нужные навыки. Сейчас появился интернет, а все эти вещи, естественно, влияют на людей, затягивают, потому что там много информации, много интересного для детей. Это очень серьезный соблазн", - отметил Иван Тихон.

Он подчеркнул, что взрослые сами еще не научились полностью контролировать цифровые технологии. "А мы, взрослые, не научились сами управлять этим, а уже дали детям. А дети это быстрее понимают и внедряют (в жизнь - прим. ред.). Соответственно, здесь их нужно оградить, подсказать правильные пути. Обозначить, что это хорошо, но в умеренном количестве", - сказал председатель федерации.

quote Это же как плохая вещь, так и хорошая. Прежде всего, она хорошая, если оттуда брать много полезной информации. Иван Тихон

Он также высказался о влиянии новых технологий на подрастающих спортсменов и молодых, пришедших к первым успехам. "Если спортсмен достигает такого высокого уровня, то прежде всего это трудолюбие, понимание процесса, четкость, ясность цели, которую ты поставил для себя, и то, как ты знаешь дорогу, по которой нужно идти, чтобы реализовать эту цель. Потому что лежа, играя в игру и мечтая, к сожалению, невозможно (достичь результата - прим. ред.). То есть нужно трудиться, трудиться, трудиться, работать, - подчеркнул Иван Тихон. - И это воспитуемое качество. Чем раньше к этому начинаешь привыкать, тем лучше".

Таким образом, по мнению Ивана Тихона, взрослые должны помогать детям правильно использовать интернет и гаджеты, сохраняя баланс и делая акцент на труде, дисциплине и осознанном движении к цели.