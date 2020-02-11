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Интервью с Дмитрием Комаровским смотрите сегодня в проекте “Спорт-кадр” на “Беларусь 5”

Подтверждать свой уровень надо на каждой тренировке. С этим у белорусов проблемы. Нападающий "Ислочи" Дмитрий Комаровский рассказал, почему даже после отмены легионерского статуса немногие белорусские футболисты уехали играть в более денежные чемпионаты России и Казахстана.

О преимуществе частных клубов перед бюджетными, надеждах на сборную и игре в мороз на искусственном поле. Интервью с Дмитрием Комаровским смотрите сегодня в проекте “Спорт-кадр” на “Беларусь 5” в 23 часа.

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