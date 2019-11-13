Интервью с гандболистом Дмитрием Камышиком. После страшной аварии он смог вернуться в спорт

Спорт - это не только матчи, турниры, победы и поражения. Это прежде всего судьбы людей. Мы долго подступались к интервью с гандболистом Дмитрием Камышиком.



В судьбе игрока национальной сборной два года назад случилась страшная авария на отдыхе в Таиланде. Говорят, его ногу врачи собирали чуть ли не по частям. Собрали, зашили и выразили надежду, что парень будет просто жить обычной жизнью.



Но после реабилитации Камышик не просто вернулся в профессиональный спорт, его снова вызвали в национальную сборную.



На интервью с двухметровым Дмитрием Камышиком от "Спорт-кадра" поехала Кристина Камыш, которая в кадре была на самых высоких каблуках из своего гардероба (видео).



