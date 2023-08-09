Интервью с главой НОК Виктором Лукашенко смотрите в "Панораме"

Для Беларуси это очень значимое событие, так как тут нечасто проходят международные соревнования такого высокого уровня. Для меня это очень значимая медаль. За меня никто еще так не болел. Очень приятно, что я на родине завоевал медаль.

Дмитрий Шамело, бронзовый призер II Игр стран СНГ по вольной борьбе