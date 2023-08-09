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Интервью с главой НОК Виктором Лукашенко смотрите в "Панораме"

О кульминации борцовского дня в вольной борьбе Андрей Козлов.

Первый белорусский медалист в вольной борьбе Дмитрий Шамело поделился эмоциями.

Для Беларуси это очень значимое событие, так как тут нечасто проходят международные соревнования такого высокого уровня. Для меня это очень значимая медаль. За меня никто еще так не болел. Очень приятно, что я на родине завоевал медаль.
Дмитрий Шамело, бронзовый призер II Игр стран СНГ по вольной борьбе
Я вам назову две причины. Первая, естественно, борьба - это единоборство, это поединок, это закалка характера, это психология своя. Я думаю, родители поэтому и хотят, чтобы дети занимались. Да и детям, наверно, нравится боевой вид спорта. И второе, я думаю, здесь заслуга руководства нашей федерации. Оно немножко по-новому взглянуло.
Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси

Более полная версия интервью с главой НОК - в "Панораме".

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