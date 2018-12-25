Интервью с Ильей Шимановичем смотрите в программе "Спорт-кадр" на "Беларусь 5"

"Для начала хочу выполнить олимпийский норматив". Обладатель двух серебряных медалей чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Китае Илья Шиманович на прошлой неделе взял два золота на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге. Игры в Рио нынче лучший пловец страны пропустил.

Интервью с Ильей Шимановичем смотрите в следующем году в программе "Спорт-кадр" на "Беларусь 5".