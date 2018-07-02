ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Интервью с новым руководителем Федерации хоккея Беларуси Геннадием Савиловым

Еще одна громкая новость в сфере спорта, которая, впрочем, пришла не со стадионов. В Белорусской федерации хоккея новый руководитель - Геннадий Савилов. Он сменил на этом посту Семена Шапиро, который подал в отставку из-за последних неудовлетворительных результатов в институте национальных команд. Геннадий Геннадиевич сегодня у нас в студии (видео). 

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все