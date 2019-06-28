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Ирина Курочкина и Василиса Марзалюк пополнили золотую копилку сборной Беларуси

Мы же переносимся во Дворец спорта. Там наши спортсменки Ирина Курочкина и Василиса Марзалюк сражались за высшую награду. Чемпионок с победой поздравил Глава государства.С нами на связь из дворца спорта выходит Андрей Козлов(прямое включение).

Он на протяжении дня внимательно следил за выступлениями наших атлетов.

Стас и Полина, да, не буду держать интригу и выхожу с вами на связь из Дворца спорта с прекрасными новостями. Первое: обе наши спортсменки - Василиса Марзалюк и Ирина Курочкина - стали чемпионками II Европейских игр. Василиса так и вовсе побеждает на вторых играх подряд. Давайте сначала посмотрим победные кадры, а потом послушаем, что говорили девушки после триумфа.



Итак, в финале в весовой категории до 57 килограммов Ирина Курочкина сражалась с представительницей Болгарии Мими Христовой.

Завершал программу всего дня поединок с участием Василисы Марзалюк. Это была также встреча за золото, в которой сильнее была именно белоруска!

Друзья, вот с такими позитивными новостями завершает на сегодня во Дворце спорта работу наша съемочная группа. Ждем, что и завтра борцовские ковры принесут нам медали

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