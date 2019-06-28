Ирина Курочкина и Василиса Марзалюк пополнили золотую копилку сборной Беларуси

Мы же переносимся во Дворец спорта. Там наши спортсменки Ирина Курочкина и Василиса Марзалюк сражались за высшую награду. Чемпионок с победой поздравил Глава государства.С нами на связь из дворца спорта выходит Андрей Козлов(прямое включение).



Он на протяжении дня внимательно следил за выступлениями наших атлетов.



Стас и Полина, да, не буду держать интригу и выхожу с вами на связь из Дворца спорта с прекрасными новостями. Первое: обе наши спортсменки - Василиса Марзалюк и Ирина Курочкина - стали чемпионками II Европейских игр. Василиса так и вовсе побеждает на вторых играх подряд. Давайте сначала посмотрим победные кадры, а потом послушаем, что говорили девушки после триумфа.