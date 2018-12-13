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Ирина Кривко - 6-я в спринтерской гонке на старте второго этапа Кубка мира по биатлону
Ирина Кривко - 6-я в спринтерской гонке на старте второго этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Она прошла без промахов и впервые в сезоне попала в цветочную церемонию, не дотянув до пьедестала 13 секунд. Первый балл набирает еще одна олимпийская чемпионка - Динара Алимбекова - она 40-я, 66-я - Анна Сола, 70-я - Ирина Кручинкина, на 76-й позиции - Дарья Юркевич. Равных же не было итальянке Доротее Вирер.
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