Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и сестры Кручинкины выступят на ЧМ по биатлону в шведском Эстерсунде

Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и сестры Кручинкины - в заявке белорусской сборной на чемпионат мира по биатлону, который стартует через неделю в шведском Эстерсунде. В состав мужской сборной вошли Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Владимир Чепелин, Антон Смольский. В резерве Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов. Напомним, на минувшем чемпионате Европы в Раубичах наши биатлонисты выиграли три награды - серебро и бронза у Ирины Кривко, на третьем месте оказалась и белорусская смешанная четверка.