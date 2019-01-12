Ирина Кривко финишировала в первой десятке в гонке преследования в Оберхофе

Сегодня Ирина Кривко, лидер нашей сборной по биатлону, вновь нас порадовала. Она пробилась в десятку сильнейших на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. После пятого места в спринте в гонке преследования олимпийская чемпионка Пхенчхана финишировала десятой. При этом в общем зачете наша Ирина расположилась уже на седьмой позиции. Завтра в 13:45 в Германии женская эстафета. Прямую трансляцию будет вести "Беларусь 5". Желаем нашим биатлонисткам удачи!