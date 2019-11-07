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Ирина Кривко и Динара Алимбекова посетили свою малую родину - Чаусы и Сенно
Свои подарки к знаковой дате преподнесли землякам и олимпийские чемпионки Пхенчхана Ирина Кривко и Динара Алимбекова. Перед стартом нового сезона (а он запланирован на 29 ноября в шведском Эстерсунде) свою малую родину - Чаусы и Сенно - девушки посетили вместе с сотрудниками федерации практически в полном составе. Что тоже не лишено символического смысла в год 60-летия отечественного биатлона.
О теплом приеме, который до слез растрогал наших чемпионок, расскажет Анна Эйсмонт. Всем давно известна одна простая истина: перед началом важного дела, перед ответственным стартом надо встретиться с родными и близкими, чтобы получить положительные эмоции и энергию! Вот и наши олимпийские чемпионки - биатлонистки Ирина Кривко и Динара Алимбекова - перед стартом нового сезона приехали на свою малую родину, да еще с подарками.
Подарки от чемпионов
Эта дорогостоящая и очень необходимая для местной школы техника прямо у крыльца Дома культуры в Чаусах как наглядный пример того, что свои обещания эти девушки выполняют. А главное - приобретена техника на средства, вырученные от продажи билетов на "Гонку легенд" и чемпионат Европы.
В Чаусах строится лыжероллерная трасса
Сертификат на спортивное оборудование Динара лично поспешила вручить родной СДЮШОР. Впрочем, это еще не все. Для строящейся лыжероллерной трассы в Чаусах Министерство спорта и туризма сделало свой весомый подарок - 18 установок для стрельбища. Еще до начала мероприятия Динара Алимбекова поспешила в родную школу, чтобы лично убедиться в том, что работы на строительстве трассы идут полным ходом. И если эти подарки можно измерить в денежном эквиваленте, то те эмоции, которые получили и гости, и хозяева мероприятия, просто бесценны. Динара не смогла сдержать слез, когда увидела на сцене своего первого тренера.
Чаусская спортивная школа воспитывает талантливых биатлонистов
Чаусы и спортивная школа этого городка действительно заслуживают отдельных слов. Об этом со сцены говорил и председатель Федерации биатлона Андриан Цибульский. Здесь были воспитаны Динара Алимбекова и член национальной сборной Роман Елетнов, которые равнялись на еще одного своего земляка - серебряного призера Олимпиады в Ванкувере Сергея Новикова. Этот вечер собрал несколько поколений именитых спортсменов - Елена Зубрилова, Людмила Ананькова и Людмила Калинчик, Петр Ивашко, Ольга Назарова. Их еще долго не отпускали без автографа и фото на память. И вот такой дружной компанией мы отправились уже в Сенно Витебской области.
Здесь уже хозяйкой мероприятия выступила Ирина Кривко и вручила СДЮШОР Сенно снегоход и трассоукладчик. А от Министерства спорта сертификат на 11 тысяч рублей для отделения биатлона. Биатлонная школа в Сенно также может гордиться своими выпускниками. Сейчас за мужскую национальную сборную выступает и младший брат Ирины Виктор Кривко. До появления на биатлонном небосклоне семьи Кривко Сенненщина гордилась и Петром Ивашко - трехкратным чемпионом мира в эстафете. В архивах даже нашли интервью Петра после очередного чемпионства 20-летней давности. Спустя 20 лет встретились на сцене ДК в Сенно Ирина и ее первая учительница. Эта встреча стала настоящим сюрпризом для Ирины Кривко - никому не удалось сдержать слез. Спустя минуты Ирина смогла оценить подарок от первой учительницы, и после этой встречи наши чемпионки еще раз убедились, как важно то, чем они занимаются, какой пример они подают, как за них искренне болеют и ждут у себя на родине. А мы ждем с нетерпением прямых трансляций биатлонных гонок уже с 30 ноября на "Беларусь 5".
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