Ирина Кривко и Динара Алимбекова посетили свою малую родину - Чаусы и Сенно

Свои подарки к знаковой дате преподнесли землякам и олимпийские чемпионки Пхенчхана Ирина Кривко и Динара Алимбекова. Перед стартом нового сезона (а он запланирован на 29 ноября в шведском Эстерсунде) свою малую родину - Чаусы и Сенно - девушки посетили вместе с сотрудниками федерации практически в полном составе. Что тоже не лишено символического смысла в год 60-летия отечественного биатлона.

О теплом приеме, который до слез растрогал наших чемпионок, расскажет Анна Эйсмонт. Всем давно известна одна простая истина: перед началом важного дела, перед ответственным стартом надо встретиться с родными и близкими, чтобы получить положительные эмоции и энергию! Вот и наши олимпийские чемпионки - биатлонистки Ирина Кривко и Динара Алимбекова - перед стартом нового сезона приехали на свою малую родину, да еще с подарками.



Подарки от чемпионов



Эта дорогостоящая и очень необходимая для местной школы техника прямо у крыльца Дома культуры в Чаусах как наглядный пример того, что свои обещания эти девушки выполняют. А главное - приобретена техника на средства, вырученные от продажи билетов на "Гонку легенд" и чемпионат Европы.





В Чаусах строится лыжероллерная трасса

Сертификат на спортивное оборудование Динара лично поспешила вручить родной СДЮШОР. Впрочем, это еще не все. Для строящейся лыжероллерной трассы в Чаусах Министерство спорта и туризма сделало свой весомый подарок - 18 установок для стрельбища. Еще до начала мероприятия Динара Алимбекова поспешила в родную школу, чтобы лично убедиться в том, что работы на строительстве трассы идут полным ходом. И если эти подарки можно измерить в денежном эквиваленте, то те эмоции, которые получили и гости, и хозяева мероприятия, просто бесценны. Динара не смогла сдержать слез, когда увидела на сцене своего первого тренера.





Чаусская спортивная школа воспитывает талантливых биатлонистов



Чаусы и спортивная школа этого городка действительно заслуживают отдельных слов. Об этом со сцены говорил и председатель Федерации биатлона Андриан Цибульский. Здесь были воспитаны Динара Алимбекова и член национальной сборной Роман Елетнов, которые равнялись на еще одного своего земляка - серебряного призера Олимпиады в Ванкувере Сергея Новикова. Этот вечер собрал несколько поколений именитых спортсменов - Елена Зубрилова, Людмила Ананькова и Людмила Калинчик, Петр Ивашко, Ольга Назарова. Их еще долго не отпускали без автографа и фото на память. И вот такой дружной компанией мы отправились уже в Сенно Витебской области.





