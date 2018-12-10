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Ирина Кривко попадает в топ-10 гонки преследования на этапе Кубка мира в словенской Поклюке

Белоруска показала стопроцентный результат на четырех огневых рубежах и заняла седьмое место. Победила финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен. Следующий этап - 13 декабря стартует в австрийском Хохфильцене.

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