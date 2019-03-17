Ирина Кривко стала единственной белорусской участницей женского масс-старта в шведском Эстерсунде

Cегодня болеем за нашу Ирину Кривко. Она стала единственной белорусской участницей женского масс-старта в шведском Эстерсунде. Спортсменка получила 14-й стартовый номер. Итак, прямая трансляция гонки начнется на "Беларусь 5" в 15:05. Завершится чемпионат мира по биатлону мужским масс-стартом. Телеонлайн начнется в 17:45. В число тридцати его участников белорусские биатлонисты не отобрались.