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Ирина Кривко: Все, что у меня есть, только благодаря биатлону

Ирина Кривко: Все, что у меня есть, только благодаря биатлону

Как трагедия в жизни дала старт в спорте, на что потратила олимпийские призовые, каково это, когда твой тренер еще и твой свекор. 

Героиня второй серии проекта "Женщины и спорт" - биатлонистка, олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете Ирина Кривко. 

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