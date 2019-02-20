Несколько минут назад финишировала последняя участница индивидуальной гонки чемпионата Европы. Теперь можно с уверенностью констатировать: Ирина Кривко - бронзовый призер домашнего турнира. Наша биатлонистка в непростых погодных условиях показала хорошую стрельбу, допустив на четырех огневых рубежах всего два промаха. Ирина Кривко уступила победительнице шведке Ханне Эберг 41 секунду. Таким образом, уже первый день чемпионата Европы в Раубичах становится медальным для нашей сборной.