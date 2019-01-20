Ирина Кривко выйдет на старт гонки с массовым стартом в Рупольдинге в 16:40. Трансляция на "Беларусь 5"

Ирина Кривко в 16:40 выйдет на старт гонки с массовым стартом на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Всего выступят 30 девушек. Красная майка лидера общего зачета у итальянки Доротеи Вирер. Прямая трансляция гонки на "Беларусь 5".