Ирина Кривко заняла шестое место в масс-старте в заключительный день пятого этапа Кубка мира

Цветы для Ирины Кривко. В заключительный день пятого этапа Кубка мира побиатлону белоруска заняла шестое место в масс-старте. Девушка допустила одинпромах на четырех огневых рубежах и финишировала в пяти секундах от пьедестала.Победила немка Пройс, Тандреволд из Норвегии вторая, словачка ПавлинаФиалкова третья.