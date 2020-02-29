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Ирина Кривко завоевала бронзу домашнего чемпионата Европы по биатлону
Удачной для нашей команды получилась спринтерская гонка. Эта вторая награда для нашей сборной после золота Сергея Бочарникова. Впереди еще две гонки и шансы на медали есть. Сегодня в Раубичи прибыл и именитый российский комментатор Дмитрий Губерниев. Интервью с журналистом, хронология побед субботы, антураж соревнований и, конечно, эмоции призеров чемпионата.
Все это прямо сейчас в материале нашего спортивного обозревателя Станислава Липского.
Последний день зимы и предпоследний день чемпионата Европы подарил поклонникам этого вида спорта две спринтерские гонки. Ура! Белорусы не остались в стороне от медальных разборок.
Единственный промах на стойке не позволил белоруске стать чемпионкой Европы. Восьмой выстрел стал неточным, но отлично пройденный финишный круг и характер позволили Ирине сегодня взойти на пьедестал. Элизабет Хегберг первая, серебро у норвежки Иды Лин, но отставание при этом от чемпионки всего лишь 16 секунд. Отличный задел перед пасьютом.
Д. Губерниев: Белорусы молодцы, что протянули руку помощи Эстонии
Как раз о конкуренции в интервью нашей съемочной группе говорил и Дмитрий Губерниев, который сегодня непосредственно с места событий комментировал гонки. К слову, мужской спринт выиграл россиянин Матвей Елисеев. Телекомментатор доволен уровнем спортсменов, выступающих в эти дни в Раубичах.
Матвей Елисеев выиграл мужскую спринтерскую гонку
Возвращаясь к результатам мужской гонки, констатируем, что вслед за Матвеем Елисеевым сегодня финишировал Андрей Расторгуев из Латвии, бронза у норвежца Фьелда Андерсена.
Александер Фьелд Андерсен, бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону - 2020 в спринте (Норвегия):
"Раубичи - очень хороша арена, трасса не в лучших кондициях, но проделана хорошая работа, чтобы получить то, что имеем. Тем более в условиях, когда снега практически нет".
Подарок для Сергея Бочарникова
сегодня стал пятым, отставание от лидера - 27 с половиной секунд, в пассиве один промах. Накануне же чемпиону Европы в суперспринте исполнился 31 год, болельщики подготовили подарок для белоруса. И подарок нашел своего адресата.
Чемпионат Европы завершится завтра двумя стартами
, что подчеркивает и глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев, отдает должное четырехкратный чемпион мира и организаторам за проделанную работу с трассой.
Напоминаем, добраться в Раубичи в эти дни проще простого: от станции метро «Борисовский тракт» курсирует скоростной автобус. Первый воскресный рейс запланирован на 10:30 утра.
Чемпионат Европы завершится завтра двумя стартами: в 12:30 мужская гонка преследования, в 14:30 женский пасьют. Продолжаем жить биатлоном вместе.
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