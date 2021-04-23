3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Ирина Курочкина поспорит за золото чемпионата Европы
Ирина Курочкина обеспечила себе медаль чемпионата Европы по борьбе. Сегодня на континентальном форуме в Варшаве наша атлетка поспорит за золото с представительницей Польши Ангелиной Лысак в весовой категории до 57 килограммов. Именно Ирина в этом весе ранее принесла нашей сборной неименную олимпийскую лицензию в Токио. Курочкина, к слову, уже становилась чемпионкой Европы три года назад.
Представительница белорусской команды Вероника Иванова, выступающая в категории до 62 килограммов, попытается пробиться в поединок за бронзу через утешительный раунд. В 19:00 "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию финальных схваток.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные
Монумент "Родина-мать зовет!" - официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Речицком районе погиб рабочий - на него упало сломанное дерево
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП