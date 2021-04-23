Ирина Курочкина поспорит за золото чемпионата Европы

Ирина Курочкина обеспечила себе медаль чемпионата Европы по борьбе. Сегодня на континентальном форуме в Варшаве наша атлетка поспорит за золото с представительницей Польши Ангелиной Лысак в весовой категории до 57 килограммов. Именно Ирина в этом весе ранее принесла нашей сборной неименную олимпийскую лицензию в Токио. Курочкина, к слову, уже становилась чемпионкой Европы три года назад.



Представительница белорусской команды Вероника Иванова, выступающая в категории до 62 килограммов, попытается пробиться в поединок за бронзу через утешительный раунд. В 19:00 "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию финальных схваток.