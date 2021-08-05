Ирина Курочкина 5 августа сразится за олимпийское золото

Утро для белорусских болельщиков начинается с финала, но без медали. В четырнадцатый день соревнований на Олимпийских играх в Токио Олег Юреня и Никита Бориков боролись за награды в финале байдарок-двоек на 1 000 метров. Белорусский экипаж занял итоговое седьмое место. В других видах наши атлеты пробиться в финал не смогли. В заездах байдарок-одиночек на 500 метров Ольга Худенко и Марина Литвинчук остановились на полуфинале, как и Елена Ноздрева, выступившая на каноэ (дистанция 200 метров).



Сегодня медальная копилка сборной Беларуси еще точно пополнится. Помним, что в финал в женской борьбе (категория до 57 кг) пробилась Ирина Курочкина. В соперницах у белоруски хозяйка соревнований Каваи Рисака. Оппонентка - олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро. Но там она выступала в весе до 63 кг. В 15:15 начнется захватывающая схватка за золото. Верим, что наша Ирина имеет козыри против именитой японки!



Внимательно следим и за легкой атлетикой. Ирина Жук готовится выступить в финале в прыжках с шестом. В 13 часов сильнейшие спортсменки в этой дисциплине начнут разыгрывать медали Игр. Лучший результат Ирины в сезоне (4 м 74 см) позволяет рассчитывать на награду и нам. Но чтобы оказаться на пьедестале, эти цифры, вероятно, нужно улучшать.