ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Ирина Курочкина завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе

Мы не устаем радоваться за белорусских спортсменов. Хорошие новости пришли из казахстанского Нур-Султана. Там сейчас в разгаре чемпионат мира по борьбе. Ирина Курочкина в весовой категории до 57 килограммов завоевала бронзу. В схватке за третье место бобруйчанка не оставила шансов Йовите Вжесень из Польши, 4:0.


Кроме медали, Ирина завоевала олимпийскую лицензию на Игры в Токио-2020 - вторую для национальной команды. Пока награда Курочкиной - единственная для сборной на планетарном первенстве по борьбе.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все