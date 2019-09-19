Ирина Курочкина завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе

Мы не устаем радоваться за белорусских спортсменов. Хорошие новости пришли из казахстанского Нур-Султана. Там сейчас в разгаре чемпионат мира по борьбе. Ирина Курочкина в весовой категории до 57 килограммов завоевала бронзу. В схватке за третье место бобруйчанка не оставила шансов Йовите Вжесень из Польши, 4:0.