Ирина Курочкина завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе в Варшаве

Гимн нашей страны прозвучал в столице Польши после триумфа Ирины Курочкиной. Она стала двукратной победительницей континентального форума, раннее золото завоевывала три года назад. В финальной схватке Курочкина справилась с хозяйкой соревнований Ангелиной Лысак. Уверенная победа белорусской спортсменки, 15:4. К слову, Ирина уже завоевала неименную олимпийскую лицензию для сборной Беларуси в весовой категории до 57 килограммов. Нет сомнений, что находясь в такой форме, Курочкина отправится на Игры в Токио в качестве фаворитки в этом весе.