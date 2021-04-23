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Ирина Курочкина завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе в Варшаве

Рассказываем о приятном для белорусских болельщиков спортивном событии последнего часа. В копилке нашей сборной первая медаль высшей пробы на чемпионате Европы по борьбе в Варшаве.

Ирина Курочкина стала двукратной чемпионкой Европы по борьбе

Гимн нашей страны прозвучал в столице Польши после триумфа Ирины Курочкиной. Она стала двукратной победительницей континентального форума, раннее золото завоевывала три года назад. В финальной схватке Курочкина справилась с хозяйкой соревнований Ангелиной Лысак. Уверенная победа белорусской спортсменки, 15:4. К слову, Ирина уже завоевала неименную олимпийскую лицензию для сборной Беларуси в весовой категории до 57 килограммов. Нет сомнений, что находясь в такой форме, Курочкина отправится на Игры в Токио в качестве фаворитки в этом весе.

В копилке сборной Беларуси уже 4 медали

В категории до 62 бронзовую медаль сегодня примерила Вероника Иванова. Она была сильнее серебряного призера Олимпийских игр в Рио Валерии Кобловой-Жолобовой. Помимо золота Курочкиной и бронзы Ивановой в копилке нашей сборной две бронзовые награды у борцов вольного стиля, а на выходных за медали будут бороться представители греко-римского стиля. Завершится чемпионат Европы в воскресенье.

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