Ирина Лепарская: Конкурировать в художественной гимнастике в мире становится сложнее

Конкурировать в художественной гимнастике в мире с каждым годом становится сложнее. Об этом заявила по возвращении с планетарного форума в Болгарии главный тренер сборной Беларуси Ирина Лепарская.

Например, награда в индивидуальном многоборье, которая у нас раньше воспринималась в порядке вещей, как должное, сейчас выглядит грандиозным успехом. Первый номер сборной Екатерина Галкина в олимпийском виде программы на пьедестал не взошла, она хороша в упражнениях с булавами, остальные подтягивает к Олимпиаде.