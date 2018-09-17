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Ирина Лепарская: Конкурировать в художественной гимнастике в мире становится сложнее

Конкурировать в художественной гимнастике в мире с каждым годом становится сложнее. Об этом заявила по возвращении с планетарного форума в Болгарии главный тренер сборной Беларуси Ирина Лепарская.

Например, награда в индивидуальном многоборье, которая у нас раньше воспринималась в порядке вещей, как должное, сейчас выглядит грандиозным успехом. Первый номер сборной Екатерина Галкина в олимпийском виде программы на пьедестал не взошла, она хороша в упражнениях с булавами, остальные подтягивает к Олимпиаде. 

По итогам чемпионата мира сборная Беларуси не завоевала ни одной лицензии на Олимпиаду в Токи.

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