Ирина Лещенко финишировала 15-й на чемпионате России по биатлону

Один из самых талантливых белорусских биатлонистов последних лет Дмитрий Лазовский завоевал почетное место в цветочной церемонии в рамках чемпионата России. Дмитрий, который в этом сезоне уже становился призером этапа Кубка мира, сегодня оказался 4-м по итогам спринтерской гонки. При этом он показал высокий уровень стрельбы, на двух рубежах выбив 100-процентный показатель.