ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Ирина Лещенко финишировала 15-й на чемпионате России по биатлону

Один из самых талантливых белорусских биатлонистов последних лет Дмитрий Лазовский завоевал почетное место в цветочной церемонии в рамках чемпионата России. Дмитрий, который в этом сезоне уже становился призером этапа Кубка мира, сегодня оказался 4-м по итогам спринтерской гонки. При этом он показал высокий уровень стрельбы, на двух рубежах выбив 100-процентный показатель.

Вслед за мужчинами на дистанцию вышли девушки. Лучшей из белорусок стала Ирина Лещенко, которая с двумя промахами финишировала 15-й.

Завтра чемпионат России продолжится двумя эстафетными гонками.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все