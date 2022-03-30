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Ирина Лещенко финишировала 15-й на чемпионате России по биатлону
Один из самых талантливых белорусских биатлонистов последних лет Дмитрий Лазовский завоевал почетное место в цветочной церемонии в рамках чемпионата России. Дмитрий, который в этом сезоне уже становился призером этапа Кубка мира, сегодня оказался 4-м по итогам спринтерской гонки. При этом он показал высокий уровень стрельбы, на двух рубежах выбив 100-процентный показатель.
Вслед за мужчинами на дистанцию вышли девушки. Лучшей из белорусок стала Ирина Лещенко, которая с двумя промахами финишировала 15-й.
Завтра чемпионат России продолжится двумя эстафетными гонками.
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