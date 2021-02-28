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Ирина Жук дважды побила национальный рекорд в прыжках с шестом в помещениях

Ирина Жук дважды побила национальный рекордБеларуси в прыжках с шестом в помещениях. На международном турнире во Франциибелоруска сначала преодолела планку на высоте 4 метра 68 сантиметров, что на 1сантиметр выше предыдущего достижения, а после покорила высоту 4 метра 73сантиметра. На турнире Жук заняла второе место.

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