Ирина Жук дважды побила национальный рекорд в прыжках с шестом в помещениях

Ирина Жук дважды побила национальный рекордБеларуси в прыжках с шестом в помещениях. На международном турнире во Франциибелоруска сначала преодолела планку на высоте 4 метра 68 сантиметров, что на 1сантиметр выше предыдущего достижения, а после покорила высоту 4 метра 73сантиметра. На турнире Жук заняла второе место.