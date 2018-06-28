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Ирина Жук установила рекорд страны в прыжках с шестом

На соревнованиях в Нанси она показала результат 4 м 66 см, побив прежнее достижение на 1 см. Показанного результата хватило победы в соревнованиях. А Татьяна Холодович стала лучшей в метании копья с результатом 61 м 89 см.

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