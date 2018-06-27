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Исландцы уступили хорватам и выбыли из розыгрыша

Исландцы разделились на две части. Одна поехала в Россию, другая болела за своих на родине. Сенсации нет. В последнем матче группового этапа островитяне уступили Хорватии 1:2 и выбыли из розыгрыша. 

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