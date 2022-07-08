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"Ислочь" и "Витебск" матчем в Молодечно откроют 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу

"Ислочь" - "Витебск". "Беларусь 5" открывает программу 14-го тура чемпионата Беларуси матчем в Молодечно. Хозяева поля имеют возможность заскочить в первую тройку в случае победы. Начало игры в 18 часов. В 20:00 "Славия" примет "Белшину". Это уже разборки в середине турнирной таблицы за сохранение места в Высшей лиге.

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