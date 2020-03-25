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"Ислочь" примет "Смолевичи" на стадионе "Динамо"

В соответствии с календарем чемпионата страны по футболу, предстоящий матч "волков" должен был состояться на выезде. Однако департамент по проведению соревнований АБФФ сообщил о переносе и поменял местами 2-й и 17-й туры. Из-за того, что на домашней арене по улице Маяковского в этот день будет проводиться поединок за женский Суперкубок Беларуси, "Ислочь" приняла решение арендовать Национальный олимпийский стадион. Игра пройдет 29 марта.

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