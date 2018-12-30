"Ислочь" укрепляется

Представитель Минской области в Высшей лиге футбольного чемпионата Беларуси подписал контракты с двумя игроками - призерами минувшего чемпионата. Стан "волков" пополнили нападающий Александр Макась из минского "Динамо" и экс-защитник солигорского "Шахтера" Алексей Янушкевич, имеющий опыт выступления и за национальную сборную Беларуси.