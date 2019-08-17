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"Ислочь" упускает победу в первом поединке Александра Глеба в составе дружины из Минского района
Годфри Стивен во втором тайме счет открыл, но Жуковский на 79-й минуте игры, реализовав пенальти, паритет восстановил. 1:1 - итог поединка. Глеб вышел на футбольное поле на 84-й минуте, заменив Макарова. У "Ислочи" 33 балла и пока 4-е место, "Неман" - восьмой, 22 очка.
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