"Ислочь" упускает победу в первом поединке Александра Глеба в составе дружины из Минского района

Годфри Стивен во втором тайме счет открыл, но Жуковский на 79-й минуте игры, реализовав пенальти, паритет восстановил. 1:1 - итог поединка. Глеб вышел на футбольное поле на 84-й минуте, заменив Макарова. У "Ислочи" 33 балла и пока 4-е место, "Неман" - восьмой, 22 очка.