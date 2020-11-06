"Ислочь" в 28-м туре на стадионе "Трактор" принимет "Минск"

Развязка все ближе. Всего три тура остается до финиша чемпионата Беларуси по футболу. Один из них стартует уже сегодня в двух городах. "Ислочь" в 28-м туре на столичном стадионе "Трактор" принимает "Минск". "Волки" все еще претендуют на медали первенства. Пока они на 7-й позиции, но последние три игры клуб Виталия Жуковского не может победить: три ничейных результата кряду. "Горожане" же в случае победы гарантируют себе сохранение прописки в высшем дивизионе по итогам сезона. Прямая трансляция встречи начнется в 14:20 на телеканале "Беларусь 5". Во втором противостоянии игрового дня брестский "Рух" будет гостить в "Витебске".