Финал чемпионата мира подтвердил со всей беспощадностью: сборная Испании - сильнейшая команда планеты. Накануне "красная фурия" сломила сопротивление Аргентины, лидер которой Лионель Месси остался в тени, совершив всего 15 касаний мяча за первый тайм.

Месяц футбольного марафона для 48 команд позади. Теперь FIFA подсчитывает прибыль от самого масштабного чемпионата мира в истории, в том числе от сделки Джанни Инфантино с Дональдом Трампом.

В такие минуты рухнули почти все надежды Аргентины и ее болельщиков. На пороге 30-минутного дополнительного времени Месси и компания остались в меньшинстве. В овертайме состоялся и первый гол.

Игрок-мем из-за своих неудач на футбольном поле Ферран Торрес в один миг стал героем испанской нации, забив гол в ворота Аргентины. Этот гол оказался единственным, победным и, в конце концов, историческим.

К персоне Месси вернемся позже. Пока же интересно было понаблюдать, как неловко вокруг Трампа бегал глава FIFA Джанни Инфнатино, понимая, что его дни у ног президента США сочтены.

Джанни помог Дональду донести увесистый трофей в руки капитана испанцев Родри, а затем оба должны были покинуть момент поднятия трофея, таковы принципы движения FIFA. Но Трамп не спешил покидать локацию, которая была в центре внимания всего мира. Кое-как его поставили с краю, а Инфантино попытался также неловко соблюсти регламент, и это у него не получилось.

Испания подняла над головой Кубок чемпионов мира вновь спустя 16 лет. Кубок, который во все времена каждую команду вносит в ранг легенд мирового футбола.

Дуэт Дональда Трампа и Джанни Инфантино стал самым обсуждаемым на чемпионате мира. И это не зря. В той "свободной" прессе об этом не принято говорить, но офис FIFA теперь потиху переезжает в США. Старушка Европа, видимо, там не в авторитете.

Наверняка за подобный революционный переезд в истории футбола мистер Джанни, который когда-то в УЕФА просто доставал шары во время жеребьевки, получит внушительный откат.

На момент 2015 года главой FIFA был Блаттер, главой УЕФА - легенда футбола Мишель Платини. И первый готовился передать дела второму, который и в этой сфере жизни оказался успешен. Но тут сначала за мошенничество и коррупцию осудили первого, затем второго, и тут выскочил он - Джанни Инфантино.

Тогда шум о коррупции был на весь мир. Были и лицемерные флешмобы с деньгами и Блаттером, как основа для будущего фиктивного дела. Но на сегодня оба оправданы по всем статьям. Но кто им вернет их руководящие кресла и расскажет честно в СМИ?

Чемпионат мира - большой праздник футбола и спорта. На время он помогает забыть все проблемы, в которые погряз мир. Хотя и в его дни судьям запрещали въезд, контроль команд по прибытии был жестокий, на игры мог попасть только очень обеспеченный человек, а дружба Мексики, Канады и США - трех стран хозяек - была лишь красивой оберткой, но более того. Отмена красной карточки по звонку и многое другое. Но важно отметить, что финальный матч для себя сыграл Леонель Месси.

К нему относятся по-разному, но этот футболист - олицетворение всего футбола XXI века. Из скромной семьи построил себя и в футбольной карьере, и в семье. И показал, что футбол - это иррациональное искусство.

Чемпионат мира показал и в нашей стране, что белорусы воспитали в себе искренних болельщиков, которые наслаждаются футболом в окружении большого количества зрителей. Национальный футбольный стадион, арена "Динамо" и многие городские локации не могли вместить всех желающих. Если бы наши футболисты вышли на такой уровень, вся страна смотрела бы матчи под открытым небом. И в это очень хочется верить. Как говорил легендарный тренер Арриго Сакки: "Футбол - самое важное дело из всех неважных дел".