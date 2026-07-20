Испания в 2-й раз стала чемпионом мира по футболу, обыграв Аргентину

Полный солд-аут на стадионе и миллионы зрителей у телеэкранов: 19 июля весь мир замер. Главная футбольная интрига четырехлетия решалась в Нью-Джерси - Испания против Аргентины, Ламин Ямаль против легендарного Лионеля Месси. Впервые в финале чемпионата мира сошлись действующие победители Евро и Кубка Америки.

Статистика первой половины встречи не обещала зрелищной игры: три удара от сборной Испании, два из них - в створ ворот, Аргентина молчала. По итогам первого тайма самым ярким событием встречи стало масштабное шоу и затянувшийся перерыв: вместо привычных 15 минут все 27.

Во втором тайме стало повеселее. Возможно, повлияло яркое выступление Мадонны, Шакиры или группы BTS. "Красная фурия" стала больше нападать, ситуация у ворот Аргентины обострилась, но Эмилиано Мартинес был на месте.

Финальный поединок затягивался, нервы сдавали. Своеобразный подарок испанцам сделал полузащитник соперника Энцо Фернандес, который на третьей дополнительной к матчу минуте был удален с поля за грубую игру. Аргентина осталась в меньшинстве.

Основное время - по нулям. Игра перешла в дополнительные экстра-таймы. И первый гол зрители увидели лишь на 106-й минуте противостояния. Герой дня - Ферран Торрес, для которого этот гол стал первым на турнире.

Факт Испания во второй раз в истории завоевала главный трофей чемпионата мира.

Финал мундиаля вновь переписал историю. Так, 19-летний Ламин Ямаль стал первым футболистом-подростком, сыгравшим в решающих матчах чемпионата Европы и мира.

Для 39-летнего Лионеля Месси этот поединок стал третьим финалом мундиаля. Голкипер Эмилиано Мартинес установил рекорд по числу сейвов.

Испания стала первым чемпионом мира, пропустившим за весь турнир лишь один гол. А Аргентина сыграла свой восьмой финал мундиаля.

Перевернута новая страница футбольной истории, которая уже никогда не повторится.