Испания - чемпион! Сборная выиграла Лигу наций УЕФА сезона 2022/23

Сборная Испании выиграла Лигу наций УЕФА сезона 2022/23, в финале "Красная фурия" одолела Хорватию по итогам серии пенальти. Основное время завершилось вничью - 0:0. А в серии одиннадцатиметровых Майер и Петкевич не реализовали свои попытки - у испанцев только Лапорт сплоховал. Напомним, Хорватия впервые участвовала в финальной части евротурнира. Испания уже выходила в финал в сезоне 2020/21, проиграв решающий матч Франции.