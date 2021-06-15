Испания не сумела забить шведам на чемпионате Европы по футболу - 2020

Трехкратный чемпион Европы - сборная Испании - не смогла добыть 3 балла в матче против команды Швеции. Рекордные цифры - "красная фурия" владела мячом 85,1 %. Такой показатель зафиксирован впервые с 1980 года, когда и началась отслеживаться подобная статистика. Однако, несмотря на то, что мяча шведы касались менее чем в 15 процентахслучаев, хозяевам они забить не позволили - 0:0.