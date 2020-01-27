Испания второй раз подряд выиграла чемпионат Европы по гандболу

Теперь двукратные! Сборная Испании второй раз в истории и второй чемпионат кряду лучшая команда в Европе. Накануне в напряженном финальном матче обыграна Хорватия - 22:20. Отметим, обе сборные в основном раунде турнира противостояли белорусам. По количеству побед на континентальном форуме испанцы сравнялись с датчанами и немцами, у Франции три триумфа, у шведов четыре.



