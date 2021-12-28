Испанский футболист Ферран Торрес подписал контракт с "Барселоной"

Один миллиард евро - теперь столько составляет сумма отступных за 21-летнего Феррана Торреса. Нападающий Ферран Торрес перешел из "Манчестер Сити" в "Барселону". Нападающий подписал контракт до 2027 года, сообщает сайт каталонцев. Ранее появлялась информация, что сумма сделки без учета бонусов составит 55 миллионов евро. Молодой испанец выступал за "Сити" с августа 2020 года, в текущем сезоне в 7 матчах за клуб он отличился трижды и сделал 1 голевую передачу.