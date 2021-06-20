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Испанцы поделили очки с поляками во втором туре группового этапа чемпионата Европы
Жерар Морено не реализовал пенальти, и как итог - сборная Испании не смогла обыграть команду Польши во втором туре группового этапа чемпионата Европы. После удара форварда "Вильярреала" мяч попал в штангу. К этому времени команды отличились по разу: Альваро Мората и Роберт Левандовски - авторы мячей - 1:1. В группе Е испанцы лишь на третьей строчке - 2 очка, на балл больше у словаков, 4 пункта у лидера - команды Швеции.
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